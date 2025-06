Evasioni fiscali spaccio ma anche truffe | il bilancio

Lotta senza sosta contro evasione, spaccio e truffe: i numeri impressionanti del 2024 e 2025 raccontano di sequestri record, traffici smantellati e milioni di euro confiscati. La Guardia di Finanza di Fermo conferma il suo impegno nel proteggere cittadini e economia, dimostrando che la lotta alla criminalità organizzata è più forte che mai. Questi risultati sono il risultato di un'azione decisa e costante, che mira a garantire un futuro più sicuro per tutti.

Dodici chili di sostanze stupefacenti sequestrati, 25 trafficanti denunciati, 227 segnalati alle competenti Prefetture, decine di milioni euro confiscati e 37 soggetti indagati nel contrasto all’attività di contrasto della criminalità organizzata ed economico finanziaria. Sono solo alcuni dei numeri, relativi al 2024 e ai primi mesi del 2025, forniti dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Fermo in occasione del 251° anniversario della fondazione. Alla cerimonia erano presenti tutti gli ufficiali, nonché una rappresentanza del personale in servizio. Dopo la deposizione di una corona di alloro alla targa commemorativa della medaglia di bronzo al valor militare tenente Livio Rivosecchi, per i fatti accaduti nel corso del secondo conflitto mondiale, cui è intitolata la caserma, è stata data lettura del messaggio augurale del presidente della Repubblica Il Comandante provinciale, il colonnello Massimiliano Bolognese, ha colto l’occasione per manifestare ai finanzieri operanti nella provincia, un sentimento di profonda riconoscenza per la dedizione, l’abnegazione e la professionalità con cui quotidianamente onorano il proprio impegnativo servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it