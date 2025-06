Eutanasia legale partono le firme per la legge popolare Il sondaggio | italiani favorevoli in massa

In Italia, il dibattito sull'eutanasia legale si intensifica: è partita la raccolta firme per una legge popolare sul fine vita, con un sostegno massiccio tra i cittadini. Giovedì 26 giugno, in piazza XXV Aprile a Milano, Marco Cappato ha dato il via ufficiale alla campagna, portando avanti un progetto che potrebbe cambiare il volto della fine della vita nel nostro Paese. La questione è più viva che mai: il futuro della legislazione dipende anche dalla partecipazione dei cittadini.

È stata avviata giovedì 26 giugno la campagna di raccolta firme per la legge d'iniziativa popolare sul fine vita. L'avvio alle 11 di mattina in piazza XXV Aprile a Milano con Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, promotrice della proposta e, qualche anno fa, anche del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Translate postStamattina abbiamo depositato in Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare per legalizzare tutte le scelte di fine vita, inclusa l’eutanasia attiva. Servono 50.000 firme per presentare la proposta in Parlamento. Volete firmare? Vai su X

'Legalizzare l'eutanasia', la proposta di legge depositata in Cassazione. Per far arrivare il testo in Parlamento sono necessarie 50mila firme #ANSA Vai su Facebook

