Eutanasia e fine vita parte la raccolta firme | obiettivo 50mile persone in due settimane

Milano dà il via a una mobilitazione storica: la raccolta firme per una legge che protegga il diritto di scegliere il proprio fine vita, includendo l'eutanasia. Obiettivo ambizioso: 50.000 firme in sole due settimane! L’iniziativa, promossa dall’associazione Luca Coscion, si inserisce in un momento cruciale, con la Corte Costituzionale pronta a pronunciarsi sull’argomento. È il momento di far sentire la nostra voce e costruire un futuro più rispettoso dei diritti individuali.

Milano – Si è tenuta oggi, giovedì 26 giugno, in piazza XXV Aprile a Milano, la conferenza stampa di lancio della raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata a legalizzare tutte le scelte di fine vita, inclusa l 'eutanasia, promossa dall' associazione Luca Coscion i. Proprio sul tema dell'eutanasia, la Corte Costituzional e si esprimerà per la prima volta il prossimo 8 luglio. Nel corso dell'iniziativa, alla quale hanno preso parte Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni e Matteo Mainardi, coordinatore delle campagne sul fine vita - insieme a Carmela Rozza Pd, Michele Foggetta del gruppo consiliare AVS e Alessandro Giungi, consigliere comunale ed esponenti dei Sentinelli Milano, è stato attivato il primo tavolo di raccolta firme.

