Eurospin Tirrenica di Rimini e Morciano lavoratori pronti allo sciopero | cosa è successo

Rimini - 26 giugno 2025 - I lavoratori di Eurospin Tirrenica spa nelle sedi di Morciano e Rimini sono pronti allo sciopero se il dialogo con l'azienda non porterĂ a cambiamenti nelle condizioni di lavoro. A proclamare lo stato di agitazione sono i sindacati, Filcams Cgil Rimini, Fisascat Cisl Romagna e Uiltucs Uil Emilia-Romagna, unitamente alle rappresentanze sindacali aziendali. Il clima si sta surriscaldando dopo che l'azienda non sarebbe intervenuta su una serie di problematiche poste dai dipendenti, segnalate in due differenti momenti, il 27 febbraio e il 17 marzo scorso. Tra le criticitĂ piĂą gravi lamentate dalle organizzazioni sindacali vi sono anche i "comportamenti da parte della nuova ispettrice di zona; le pressioni indebite sulla disponibilitĂ a lavorare nei giorni festivi; i trasferimenti forzati; i controlli eccessivamente invasivi, incluse telefonate ai lavoratori durante le pause bagno; le mansioni improprie assegnate a personale non formato o non idoneo; la gestione scorretta dei turni notturni".