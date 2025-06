Europei U21 2025 | la finale sarà Inghilterra-Germania

Il grande giorno sta per arrivare: domenica 28 giugno, Inghilterra e Germania si contenderanno il titolo di Campione Europeo U21 2025, in un finale ricco di emozioni. Le due nazionali, già vittoriose nel girone eliminatorio, si sfideranno in una finale che promette spettacolo e adrenalina. Dopo aver superato rispettivamente Olanda e Francia, i giovani talenti si preparano a scrivere la storia. La sfida è pronta a partire, e l’attesa è alle stelle...

L’atto conclusivo dei Campionati Europei U21 2025 vedrà sfidarsi domenica 28 giugno Inghilterra e Germania, che si sono già sfidate nel girone eliminatorio. La Nazionale dei Tre Leoni si è guadagnata il pass per la finale battendo l’Olanda per 2-1, mentre i tedeschi hanno liquidato la Francia con un netto 3-0. E UROPEI U21 2025: I NGHILTERRA E GERMANIA IN FINALE La prima semifinale, giocata a Bratislava, tra Inghilterra e Olanda, viene decisa nel secondo tempo. Ad aprire le marcature sono gli inglesi che, al 62?, finalizza uno splendido assist di Henderson. La reazione degli orange è immediata grazie ad Ohio che pareggia i conti dieci minuti più tardi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Europei U21 2025: la finale sarà Inghilterra-Germania

