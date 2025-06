Europei U15 di lotta Giordano in finale per il bronzo

Europei U15 di lotta: un grande spettacolo di talento e passione! Al PalaMare “Valter Vicentini” di Caorle, mercoledì 25 giugno, si è aperto un emozionante percorso che coinvolge oltre 600 giovani atleti da tutta Europa, tra cui spicca Giordano, già in finale per il bronzo. La competizione promette sfide ad alta tensione e momenti indimenticabili, avvicinandoci sempre più al traguardo di questa straordinaria rassegna continentale.

Il PalaMare “Valter Vicentini” di Caorle ha ospitato mercoledì 25 giugno la giornata inaugurale dei campionati europei giovanili di lotta olimpica, dando il via alla doppia rassegna continentale: prima l'under 15 e, a seguire, l'under 20, fino al 6 luglio. Oltre 600 atleti provenienti da tutto il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

