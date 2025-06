Europei Italia-Belgio per il sogno di una finale storica per il basket femminile | le quote

L’Italia del basket femminile si prepara a vivere un match indimenticabile contro il Belgio agli Europei di Atene, nel tentativo di conquistare una finale storica. Le azzurre, guidate dal ct Capobianco, sfidano le campionesse in carica, favorite per il secondo trionfo consecutivo. Quali sono le quote e le chances di questa sfida cruciale? Scopriamolo insieme, perché il sogno può diventare realtà.

Ad Atene le azzurre del ct Capobianco affronteranno le campionesse in carica e favorite anche per il secondo successo consecutivo.

