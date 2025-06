Europei a squadre atletica 2025 oggi | orari 26 giugno tv programma streaming italiani in gara

Oggi, giovedì 26 giugno, Madrid accende i riflettori sugli Europei a squadre di atletica 2025, con un emozionante programma di gara che include il salto con l’asta e molte altre specialità. Sedici nazioni si sfidano per conquistare il prestigioso trofeo, con l’Italia in corsa per il bis dopo l’indimenticabile vittoria dell’anno scorso. Scopri orari, tv e streaming per vivere questa grande competizione tutta italiana!

Oggi giovedì 26 giugno incominciano gli Europei a squadre di atletica: la ex Coppa Europa si apre a Madrid (Spagna) con un prologo dedicato esclusivamente al salto con l’asta (maschile e femminile), sedici Nazioni iniziano il proprio cammino e ciascuna schiera un atleta in ogni specialità con l’intento di portare a casa i punti necessari per alzare al cielo il trofeo. L’Italia si presenta da Campione in carica e inseguirà il bis dopo l’apoteosi di due anni fa a Chorzow, trascinata da diversi le stelle. I primi azzurri in gara saranno Elisa Molinarolo (al posto dell’infortunata Roberta Bruni) e il giovane Matteo Oliveri: serviranno due prestazioni solide per muovere i primi passi e non trovare subito a rincorrere da troppo lontano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei a squadre atletica 2025 oggi: orari 26 giugno, tv, programma, streaming, italiani in gara

In questa notizia si parla di: europei - squadre - atletica - giugno

Europei a Squadre di Marcia, eccezionale Stano a Podebrady: fa il record del mondo nei 35 km - Il 18 maggio 2025, agli Europei a Squadre di Marcia a Podebrady, Massimo Stano ha stabilito il nuovo record mondiale nei 35 km, fermando il cronometro a 2h20:43.

Europei a squadre: convocati Molinarolo e Bertoldo Verso Madrid (26-29 giugno): Bruni costretta alla rinuncia nell’asta dopo la caduta di venerdì a Parigi, Diaz sostituito da Biasutti nel triplo, Sibilio in forse nei 400 ostacoli LEGGI shorturl.at/fBleC #atleticait Vai su Facebook

Translate postAtletica, i primi passi dell’Italia agli Europei a squadre: Oliveri debutta, Molinarolo solida. Avversari e regole speciali - Vai su X

Europei a squadre di atletica 2025: programma, orari e dove vedere le gare in diretta; Europei a squadre in diretta su RaiSport; Atletica, Campionati Europei a squadre: il programma completo.

Europei a squadre di atletica 2025: programma, orari e dove vedere le gare in diretta - Da giovedì 26 a domenica 29 giugno, le migliori nazioni di atletica d’Europa si affronteranno a Madrid per i Campionati europei a squadre. Segnala olympics.com

Europei di atletica a squadre a Madrid, si comincia con l'asta - Il salto con l'asta inaugura a Madrid gli Europei a squadre di atletica leggera, cui l'Italia parteciperà con 51 atleti. Scrive ansa.it