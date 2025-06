Euronics Italia SpA lancia un contest artistico per giovani creativi | in palio la brandizzazione del padiglione a Lucca Comics & Games 2025

Euronics Italia S.p.A. lancia un emozionante contest artistico rivolto ai giovani under 30, dando loro l’opportunità di esprimere la propria creatività e di lasciare il segno al 59° Lucca Comics & Games. Il vincitore avrà la straordinaria chance di brandizzare il padiglione Euronics, rendendo il suo talento protagonista di un evento internazionale. Dimostra il tuo talento, conquista il pubblico e porta la tua arte sotto i riflettori di una delle più grandi fiere del settore!

Euronics Italia S.p.A. rafforza il dialogo con le nuove generazioni e arricchisce la sua presenza al 59° Lucca Comics & Games con un progetto inedito. Nasce così un contest artistico nazionale rivolto a giovani talenti under 30, per la realizzazione dell'opera grafica che brandizzerà il padiglione Euronics durante la manifestazione. Il progetto, inserito all'interno del più ampio Progetto Engagement, si intitola " Dimostra il tuo talento, Euronics ti porta a Lucca Comics & Games! " e ruota attorno al tema " Euronics a Lucca Comics & Games come sponsor dell'Italian Rocket Championship ". L'obiettivo è valorizzare il talento artistico giovanile e raccontare attraverso l'illustrazione il legame tra tecnologia, cultura pop e passione per il gaming.

