Estorsione a un compagno detenuto | chiesti fino a sei anni di carcere per quattro ex carcerati

Un caso inquietante di estorsione che scuote Monza: quattro ex detenuti sono sotto processo con richieste di pena fino a sei anni di carcere, accusati di aver costretto un compagno di cella a pagare quasi 900 euro in beni e servizi. Un episodio che solleva interrogativi sulla tutela dei diritti e sulla tensione tra giustizia e redenzione. La sentenza si avvicina, ma quale sarà il futuro di questi uomini e delle loro vittime?

Monza, 26 giugno 2025 – Condanne fino a sei anni di reclusione per quattro ex detenuti nel carcere di Monza che nel 2020 avrebbero costretto un altro “ospite” a comprare generi alimentari, sigarette e altri beni per quasi 900 euro che poi la vittima doveva consegnare. Imputati di concorso in estorsione in un processo al Tribunale di Monza sono un italiano di 52 anni originario di Milano, per cui è stata chiesta dalla pubblica accusa la pena più pesante, mentre 5 anni e 2 mesi è la richiesta per due albanesi di 32 e 28 anni e un tunisino di 31 anni di Muggiò. Presunta estorsione tra detenuti, in quattro a processo Tutti pregiudicati per reati contro il patrimonio e l'italiano e il tunisino pure recidivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Estorsione a un compagno detenuto: chiesti fino a sei anni di carcere per quattro ex carcerati

