Estati senza fine il documentario sulle hit estive stasera su Rai 3

Tanti gli ospiti, da Giusy Ferreri a Paola Iezzi, da Johnson Righeira a Edoardo Vianello e Stash dei The Kolors. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Estati senza fine, il documentario sulle hit estive stasera su Rai 3

In questa notizia si parla di: estati - fine - documentario - estive

Estati senza fine, il documentario sulle hit estive stasera su Rai 3; Estati Senza Fine; Finisce l'estate e rinasce «Sapore di mare».

Tanti gli ospiti, da Giusy Ferreri a Paola Iezzi, da Johnson Righeira a Edoardo Vianello e Stash dei The Kolors - Stasera, giovedì 26 giugno 2025, su Rai 3 c'è Estati Senza Fine, il documentario sulla storia delle hit estive (i tormentoni), dagli anni '60 a oggi in Italia. Lo riporta gazzetta.it

Estati senza fine, il docufilm sui tormentoni estivi stasera in tv: anticipazioni - Giovedì 26 giugno in prima serata su Rai 3 arriva in prima visione "Estati senza fine", il docufilm diretto da Giuseppe Bianchi e scritto da Carlo Altinier e Bruno Pasini. Da today.it