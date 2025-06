Estati Senza Fine | il documentario in onda su Rai 3

Preparati a rivivere le emozioni dell’estate con "Estati Senza Fine", il nuovo documentario in prima serata su Rai 3. Un affascinante viaggio tra storie, canzoni e ricordi condivisi da milioni di italiani, che svelano il fascino intramontabile delle hit estive. Questa sera, alle 21.30, lasciati catturare da un racconto che celebra il cuore pulsante delle stagioni più spensierate. Non perdertelo!

. Un viaggio emozionale tra le storie che si nascondono dietro le canzoni, i ricordi condivisi da milioni di italiani e i ritornelli delle hit estive nel tempo. Questa sera, 26 giugno 2025, alle ore 21.30 su Rai 3 va in onda in prima visione il documentario Estati senza fine, prodotto da Verdiana Bixio per Publispei con Rai Documentari e il contributo di Rai Teche. Vediamo insieme tutte le anticipazioni. Anticipazioni. Cos’è una hit estiva? Come si compone? È un prodotto artigianale o una formula algoritmica? Se i temi sembrano sempre gli stessi, divertimento, avventure amorose, rituali estivi, a cambiare sono i ritmi, i riferimenti, gli arrangiamenti, i generi musicali. 🔗 Leggi su Tpi.it