Estate in Arte

Vieni a scoprire come 19 talentuosi artisti interpretano l’essenza dell’estate attraverso colori, forme e tecniche uniche. La mostra "Estate in Arte" alla Galleria IL Leone di Roma promette un viaggio emozionale tra paesaggi, momenti di relax e vivaci atmosfere estive. Un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo di creatività e passione, lasciandosi trasportare dall’ispirazione che solo l’arte può regalare. Non mancare!

Venerdì 27 Giugno, ore 18,00, la Galleria "IL Leone" di via Aleardo Aleardi 12, Roma, inaugura la mostra "". Una deliziosa collettiva in cui 19 artisti descrivono, con le loro opere, la propria "idea" d'estate, affidandola alle tecniche più svariate, dall'acrilico (e olio). 🔗 Leggi su Romatoday.it

