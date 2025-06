Estate Fiesolana | al Teatro Romano Iliade un racconto mediterraneo in quattro date

Un’estate all’insegna della cultura e della scoperta, la Fiesolana si apre con un affascinante viaggio tra mito e memoria al Teatro Romano. “Iliade: un racconto mediterraneo” si dispiega in quattro appuntamenti imperdibili, iniziando con “I giochi per Patroclo” narrato da Dario Vergassola e David Riondino. Un’occasione unica per immergersi nelle radici dell’antico Egeo, in attesa di scoprire cosa riserveranno le prossime serate.

Si comincia con "I giochi per Patroclo", il canto XXIII affidato a Dario Vergassola e David Riondino. Si prosegue con Tullio Solenghi, Alessandro Riccio e Maddalena Crippa

Estate Fiesolana 2025 tra musica, teatro e cinema - L'estate fiesolana 2025 si prepara a incantare con la sua 78esima edizione, dal 6 giugno all'11 settembre, nel suggestivo Teatro Romano di Fiesole.

