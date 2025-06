Estate calda agevolazioni fredde | con il Superbonus fuori gioco e l’Ecobonus più severo le detrazioni per installare sistemi di climatizzazione subiscono un forte calo

L’arrivo della stagione estiva porta con sé non solo temperature più alte, ma anche importanti cambiamenti nelle agevolazioni fiscali per sistemi di climatizzazione. Con il superbonus ormai fuori gioco e l’Ecobonus più severo, le detrazioni per installare o sostituire un condizionatore diminuiscono sensibilmente, passando dal 50 al 36%. È il momento di scoprire come orientarsi tra bonus ristrutturazioni, Ecobonus e nuove limitazioni per affrontare al meglio la calda estate senza sorprese.

I nizio del caldo e fine dei bonus. Sì, proprio così: chi stesse pensando, infatti, di acquistare o sostituire un condizionatore, dovrà fare i conti con un sistema di agevolazioni più rigido e meno generoso che vede scendere le detrazioni fiscali, in molti casi, dal 50 al 36%. Proviamo a capire come orientarsi tra bonus ristrutturazioni, Ecobonus e le nuove limitazioni per immobili in affitto. Caldo e lavoro: i consigli per vivere l'ufficio in estate X Addio al 50% fisso: il bonus condizionatore diventa selettivo. Le torride temperature di queste ultime estati italiani, hanno spinto sempre più famiglie a installare sistemi di climatizzazione, ma la stretta sui bonus casa decisa per il 2025, rischia di trasformarsi in una brutta sorpresa.

