estate a teatro sotto le stelle il programma

Quest’estate, sotto il cielo stellato di Caserana, l’Aia di Casa di Zela si trasforma in un’incantevole arena teatrale all’aperto. Con cinque spettacoli gratuiti, la "Rassegna di teatro amatoriale Vivaldo Matteoni" promette serate di divertimento, emozioni e cultura ogni venerdì alle 21:15. La magia inizia domani, 27 giugno, con la compagnia La loggetta e il capolavoro "La moglie bella”. Non perdere l’appuntamento: il teatro amatoriale ti aspetta!

L'aia di Casa di Zela in via Nuova 48 a Caserana (Quarrata) questa estate si trasforma in spazio teatrale a cielo aperto, con i cinque spettacoli a ingresso libero della " Rassegna di teatro amatoriale Vivaldo Matteoni " tutti i venerdì alle ore 21,15. Si comincia domani, venerdì 27 giugno, con la compagnia La loggetta, che rappresenterà "La moglie bella di Bruno Corbucci, regia di Perla Caramelli. Venerdì 4 luglio sarà la volta di "Una lettera di troppo", di Valerio di Piramo, messa in scena dalla Compagnia All in- Agorà, regia Marco Tognozzi. L'11 luglio arriva un libero adattamento del Giardino dei ciliegi di Cechov, ideato e diretto da Dean David Rosselli, con la compagnia No, grazie! Aps.