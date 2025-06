Essere felice diventare ricco e laurearmi i giovani parlano con la Messina Social city | l’inaugurazione dell’Info point Young Me

Inaugurato a Messina, l’Info Point Young Me rappresenta un faro di speranza e ispirazione per i giovani desiderosi di realizzare sogni ambiziosi. “Essere felice, diventare ricco e laurearmi” non sono più solo parole, ma obiettivi concreti supportati da una comunità pronta a valorizzare talenti e aspirazioni. La nuova iniziativa punta a trasformare le passioni in successi, offrendo strumenti e opportunità per un futuro brillante e pieno di soddisfazioni.

"Essere felice, diventare ricco e laurearmi". Sono questi i sogni di un giovane studente messinese, che ha già ben chiaro gli obiettivi in vista del suo futuro. Il piano di questo ragazzo, così come quello dei suoi coetanei, da ieri in poi ha trovato nuova linfa nell'info point Young Me. La. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

