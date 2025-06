Esposito | Scioccato per il gol! Futuro? Voglio sfruttare il Mondiale

Esposito, giovane talento dell'Inter, esplode di gioia dopo il suo straordinario gol contro River Plate. Un momento che ha acceso le speranze di un futuro brillante in Nazionale e in club di prestigio. Con umiltĂ e passione, l'attaccante del 2005 sogna di sfruttare al massimo questa vetrina, puntando al Mondiale e oltre. La sua emozione contagiosa promette grande entusiasmo per il suo percorso, che si prospetta ricco di successi e soddisfazioni.

Esposito al settimo cielo dopo il gol in Inter-River Plate. L’attaccante del 2005 ha poi parlato del proprio futuro e ha ringraziato ancora Chivu. GOL – Francesco Pio Esposito racconta a Sport Mediaset le emozioni che ha provato dopo il gol segnato in Inter-River Plate: « Sono veramente orgogliosissimo di quanto fatto in questa partita, sicuramente non ho ancora realizzato il tutto. Quando ho visto la palla entrare non riuscivo a crederci, ero scioccato. Contento per il gol e per la prestazione, abbiamo avuto il passaggio del turno e l’abbiamo conquistato. Contento e orgoglioso che dopo il lavoro di questi anni sono arrivati i frutti, ecco ». 🔗 Leggi su Inter-news.it