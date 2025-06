Esposito | Mio giorno più emozionante! Fatti tanti sogni prima della gara

Una giornata indimenticabile per Pio Esposito, che ha vissuto uno dei momenti più emozionanti della sua giovane carriera: il suo primo gol con la maglia dell’Inter dei grandi. Dopo aver sbloccato il match contro il River Plate con una marcatura spettacolare, il talento classe 2005 ha condiviso le sue emozioni in conferenza stampa, lasciando tutti senza parole. Ecco le parole di Pio Esposito, protagonista di una serata da sogno.

CONFERENZA STAMPA PIO ESPOSITO POST INTER-RIVER PLATE. CONFERENZA PIO ESPOSITO – Queste le parole in conferenza stampa di Francesco Pio Esposito davanti ai colleghi: Complimenti per il gol, questo è il giorno più bello della sua vita finora? Sicuramente il giorno più emozionante sia al livello calcistico che generale, è successo tutto molto velocemente e devo ancora realizzarlo.