Esplosioni e fiamme in una palazzina a Dogana

Una palazzina di Dogana è stata sconvolta da un'esplosione devastante seguita da un incendio, scatenando un forte allarme tra i residenti. Attimi di paura e tensione si sono vissuti ieri pomeriggio, quando le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. La vicenda lascia aperte molte domande: cosa ha provocato questa esplosione? E quali sono le conseguenze per la comunità locale?

Una forte esplosione, poi scatta immediatamente l'allarme. Attimi di paura ieri nel primo pomeriggio a Dogana. Quando, sono circa le 14.30, scoppia un incendio in un appartamento di una palazzina di via Giuseppe Onofri. Sul posto arrivano immediatamente gli uomini della sezione antincendio della Polizia Civile, insieme agli agenti di Gendarmeria e a quelli della Guardia di Rocca. Appurano subito che all'interno di quell'appartamento che si trova al primo piano non c'è nessuno. Ma non nel resto della palazzina. Così, per garantire la sicurezza delle operazioni, i residenti vengono fatti immediatamente evacuare.

