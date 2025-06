Esplosioni e fiamme in casa Ferita coppia di anziani coniugi

Una drammatica esplosione seguita da un incendio devastante ha colpito un appartamento a Tavernelle, mettendo in allarme l’intera comunità. La prontezza dei passanti e il tempestivo intervento dei vigili del fuoco hanno evitato conseguenze più gravi, ma l’incidente ha lasciato ferite una coppia di anziani, suscitando preoccupazione e solidarietà tra i residenti. La vicenda evidenzia ancora una volta quanto la sicurezza domestica sia fondamentale per tutti.

Delle esplosioni e poi le fiamme. Che hanno avvolto rapidamente l'appartamento al primo piano dell'edificio di via della Resistenza, a Tavernelle. A dare l'allarme, secondo quanto è stato possibile apprendere, alcuni passanti che hanno filmato l'incendio e attivato la catena dei soccorsi. Minuti di apprensione intorno all'edificio di tre piani fino all'arrivo dei vigili del fuoco che hanno scongiurato la presenza nell'appartamento interessato dal fuoco di altre persone oltre la coppia di anziani che sono riusciti a lasciare l'abitazione, accompagnati da alcuni vicini che sono andati a casa in soccorso, prima che l'incendio andasse a invadere tutta l'abitazione.

Quando l'uomo ha acceso il fuoco per preparare il caffè, si è verificata l'esplosione. I due anziani, di 94 e 86 anni, sono stati portati in ospedale Vai su Facebook

