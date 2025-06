Esplosione vicino a via Foria | come sta la maestra elementare gravemente ferita

Un'esplosione scuote via Peppino de Filippo, lasciando dietro di sé feriti e interrogativi. La maestra R. N., gravemente ferita, è ora stabile e sotto cure intensive all'Ospedale del Mare, con il rischio di vita escluso. La comunità si stringe attorno a questa insegnante coraggiosa, mentre le indagini cercano di fare luce su questo grave incidente. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti.

È stabile R. N., la maestra di matematica ferita ieri nell'esplosione in via Peppino de Filippo; è ricoverata all'Ospedale del Mare in Rianimazione, escluso il pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

