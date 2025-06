Esplosione via Foria si indaga su licenze edilizie e eventuali ristrutturazioni

L'esplosione in via Foria ha scatenato un'ampia indagine, focalizzata sull'acquisizione delle licenze edilizie e sulla documentazione riguardante lavori di ristrutturazione recenti. La Procura di Napoli sta inoltre ascoltando le "persone informate dei fatti" per chiarire le cause dell'incidente. Un procedimento complesso che mira a fare luce sulle responsabilitĂ e sulle eventuali irregolaritĂ legate all'accaduto.

Acquisizione delle licenze edilizie e della documentazione relativa alla stabilitĂ e all'eventuale esecuzione di lavori di ristrutturazione recenti, e acquisizione delle dichiarazioni delle "persone informate dei fatti": è su quanto si sta concentrando la Procura di Napoli sulla deflagrazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: licenze - edilizie - esplosione - foria

Esplosione via Foria, si indaga su licenze edilizie e eventuali ristrutturazioni; Esplosione in pieno centro, indagine su licenze e lavori.

Giovanni Scala morto nell'esplosione in via Foria, il cugino: «Ha aperto la porta ed è scoppiato tutto, non ha sofferto. Non c'erano bombole di gas» - Tragedia a Napoli in via Foria: nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 giugno 2025 un'improvvisa esplosione ha stroncato la vita di Giovanni Scala. msn.com scrive

Esplosione a Napoli: indagini su licenze edilizie e cause della deflagrazione con un morto e feriti gravi - Un’esplosione a Napoli causa un morto e feriti; la procura, guidata da Federica D’Amodio, indaga su permessi edilizi e fuga di gas mentre vigili del fuoco e tecnici valutano le cause. Lo riporta gaeta.it