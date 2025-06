Esplosione via Foria Manfredi | Accertare le responsabilità

Profondo dolore per la tragica esplosione avvenuta ieri sera nel cuore di Napoli, vicino a via Foria. La comunità si stringe attorno alla famiglia della vittima in un momento così difficile. Il sindaco Gaetano Manfredi, attraverso i suoi canali ufficiali, ha espresso vicinanza e solidarietà , annunciando che si farà pienamente chiarezza sulle cause dell'incidente e assicurando che saranno assunte tutte le responsabilità necessarie. La città non si arrende di fronte a questa tragedia.

"Profondo dolore per la morte avvenuta a causa del crollo nei pressi di via Foria. Come Amministrazione siamo vicini alla famiglia della vittima". Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi affida a X il suo commento su quanto avvenuto ieri sera nel centro cittadino, con l'esplosione per cause da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: esplosione - foria - manfredi - accertare

Napoli, esplosione in via Foria. Cede parte di un palazzo: un ferito grave - Un forte boato scuote il cuore di Napoli: un'esplosione in via Foria, vicino a via Peppino de Filippo, ha causato il crollo di una parte di un edificio nel centro storico.

Un uomo di 55 anni, Giovanni Scala, ha perso la vita nell'esplosione avvenuta nella serata di ieri, mercoledì 25 giugno, nel deposito di un ristorante a Napoli. Lo scoppio ha causato il crollo di parte di uno stabile, tra via Peppino De Filippo e via Foria, in pieno Vai su Facebook

Napoli, esplosione vicino a via Foria: un morto e quattro feriti; Esplosione a Napoli: Manfredi, accertare le responsabilità ; Tragedia a Via Foria, sgomberate 10 famiglie: il video esclusivo dell'esplosione.

Esplosione a Napoli: Manfredi, accertare le responsabilità - "Profondo dolore per la morte avvenuta a causa del crollo nei pressi di via Foria. Lo riporta ansa.it

Tragedia a Via Foria, sgomberate 10 famiglie: il video esclusivo dell’esplosione - È tragico il bilancio dell’esplosione avvenuta in via Peppino De Filippo, a Napoli, nei pressi di via Foria: una persona è morta ... Come scrive internapoli.it