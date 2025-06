Esplosione Ostia Enzo Salvi gira video sul luogo della deflagrazione | Gente terrorizzata

Enzo Salvi, noto attore e comico, ha condiviso in modo crudo e diretto su Instagram le drammatiche conseguenze di un’esplosione avvenuta a Ostia durante la notte. Tra immagini sconvolgenti e testimonianze di paura, l’evento scuote la comunità locale. La scena è devastante: macchine sventrate, vetri esplosi e palazzi sotto shock. La sicurezza dei cittadini al centro delle preoccupazioni. La domanda ora è: cosa si cela dietro questa violenta esplosione?

L’attore e comico Enzo Salvi con due storie sul suo account Instagram ha documentato l’esplosione di una bomba avvenuta a Ostia questa notte. “Noi a Ostia ci svegliamo con le ‘bombe’”, ha scritto Salvi. “Macchine sventrate. Tutti i vetri del palazzo esplosi. La gente terrorizzata “. Le immagini mostrano la saracinesca dell’attività danneggiata su cui si distingue la scritta ‘Di Napoli’ e la devastazione in strada a seguito dello scoppio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Esplosione Ostia, Enzo Salvi gira video sul luogo della deflagrazione: “Gente terrorizzata”

