Esplosione nella notte a Ostia | scoppia una bomba davanti a una palestra in strada anche Enzo Salvi

Una notte di paura a Ostia, dove un’esplosione improvvisa ha scosso via delle Azzorre, colpendo la palestra Di Napoli con un ordigno. L’evento ha scatenato shock e preoccupazione tra i residenti, mentre le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire le cause e identificare i responsabili. Tra le vittime fortunatamente non ci sono feriti gravi, ma l’episodio solleva ancora una volta il tema della sicurezza nel quartiere. Continua a leggere.

L'esplosione è avvenuta nella notte in via delle Azzorre a Ostia. Un ordigno è stato lanciato contro la saracinesca della palestra Di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: esplosione - notte - ostia - palestra

