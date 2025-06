Esplosione in via Foria a Napoli indagini sulle licenze Il sindaco | Perché c'era gas nel deposito?

Un'esplosione devastante scuote via Foria a Napoli, provocando un morto e quattro feriti. Le indagini della Procura si concentrano sulle licenze e sulla presenza di gas nel deposito, sollevando importanti questioni sulla sicurezza urbana. Il sindaco Manfredi chiede risposte: "Perché c'era gas nel deposito?" Seguiamo da vicino gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

Un forte boato scuote il cuore di Napoli: un'esplosione in via Foria, vicino a via Peppino de Filippo, ha causato il crollo di una parte di un edificio nel centro storico.

Un uomo di 55 anni, Giovanni Scala, ha perso la vita nell'esplosione avvenuta nella serata di ieri, mercoledì 25 giugno, nel deposito di un ristorante a Napoli. Lo scoppio ha causato il crollo di parte di uno stabile, tra via Peppino De Filippo e via Foria, in pieno Vai su Facebook

il cugino della vittima e collegato al ristorante Da Corrado, smentisce che all'interno del deposito in cui si è verificata l'esplosione