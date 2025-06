Esplosione in via Foria ' A Figlia d' ' o Marenaro chiude | Segno di lutto e solidarietà

Un drammatico incidente ha sconvolto via Foria: l’esplosione in un ristorante ha causato perdita e dolore. In segno di lutto e solidarietà, "A Figlia d' ‘o Marenaro" chiude temporaneamente oggi, 26 giugno, per onorare la memoria di Giovanni Scala e supportare le vittime di questa tragedia. Un gesto di vicinanza che evidenzia come la comunità si unisca nei momenti di difficoltà.

Il ristorante A Figlia d' 'o Marenaro annuncia la chiusura totale dell'attività nella giornata odierna, giovedì 26 giugno, "in segno di profondo lutto e solidarietà" per la tragica morte di Giovanni Scala, 57 anni, e per tutti i feriti e le persone colpite dall'incendio divampato ieri, 25 giugno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Esplosione e crollo nel laboratorio de 'A Figlia do' Marenaro: ci sono feriti - Un'onda di paura e sgomento ha attraversato il quartiere di Borgo S. Antonio Abate a Napoli, dove un’esplosione improvvisa ha scatenato il crollo di due piani di un edificio vicino a Figlia do Marenaro.

