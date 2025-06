Esplosione in un’abitazione a Sant’Arcangelo Trimonte | grave un uomo

Una tragica esplosione a Sant’Arcangelo Trimonte ha lasciato un uomo grave, scosso dalla deflagrazione che ha colpito la sua abitazione. Ignote le cause precise, ma si ipotizza una fuga di gas come possibile fonte del disastro. La comunità si stringe nel cordoglio mentre le forze dell’ordine indagano: l’intera vicenda ci ricorda quanto sia importante la sicurezza domestica e la tempestività di intervento. Restate aggiornati.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo è rimasto gravemente ferito in seguito a un’esplosione avvenuta nella serata di oggi in un’abitazione a Sant’Arcangelo Trimonte, nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava all’interno della casa quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato lo scoppio. L’ipotesi più accreditata al momento è quella di una fuga di gas. L’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Esplosione in un’abitazione a Sant’Arcangelo Trimonte: grave un uomo

In questa notizia si parla di: esplosione - abitazione - sant - arcangelo

