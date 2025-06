Esplosione al ristorante tutto raso al suolo | soccorsi sul posto Un morto trovata anche una donna

La tragica esplosione avvenuta nel cuore di Napoli il 25 giugno ha sconvolto la città, lasciando un bilancio drammatico e molti interrogativi. Un’esplosione devastante ha raso al suolo un ristorante, provocando la morte di Giovanni Scala e ferendo altre persone. La comunità si stringe nel dolore, mentre le autorità indagano sulle cause di questa terribile tragedia, che ha portato con sé un grave lutto e tanta paura.

La serata del 25 giugno a Napoli è stata scossa da un drammatico evento che ha spezzato la vita di un uomo e gettato un'intera comunità nello sgomento. Un'esplosione, avvenuta all'interno di un deposito collegato a un ristorante nel cuore del centro storico, ha provocato il crollo parziale di uno stabile all'angolo tra via Peppino De Filippo e via Foria. Nell'incidente ha perso la vita Giovanni Scala, 55 anni, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite, una delle quali in gravi condizioni. La vittima era il cognato del titolare del ristorante "Da Corrado", nelle cui pertinenze si trovava il deposito in questione.