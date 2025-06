Esplosione a Ostia | bomba carta davanti alla palestra boxe Di Napoli

Un’esplosione scuote Ostia, lasciando dietro di sé macerie e paura. La bomba carta, piazzata davanti alla rinomata palestra di boxe di Napoli a Ostia, ha causato danni seri alla serranda e ai locali di via delle Azzorre 451, mentre il forte boato ha svegliato l’intera zona. Un episodio che riaccende le tensioni e chiede risposte immediate alle autorità. Restate con noi per gli aggiornamenti su questa vicenda inquietante.

