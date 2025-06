Esplosione a Napoli un morto e 4 feriti

Una drammatica esplosione a Napoli ha sconvolto la città, provocando un bilancio tragico di un morto e quattro feriti. Tra le vittime, un uomo di 57 anni ha perso la vita, mentre una donna si trova in condizioni gravi. L’incidente, avvenuto ieri in un deposito di un ristorante, sembra essere stato causato da una fuga di gas da bombole, evidenziando ancora una volta l’importanza della prevenzione e della sicurezza negli ambienti di lavoro.

E' di un 57enne morto, una donna gravemente ferita e altre tre persone con lesioni lievi il bilancio dell'esplosione avvenuta ieri in un edificio a Napoli, causata a quanto pare da una fuga di gas all'interno del deposito di un ristorante dove si trovavano alcune bombole. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Esplosione a Napoli, un morto e 4 feriti

In questa notizia si parla di: esplosione - napoli - morto - feriti

Napoli Tattoo Expo, esplosione di prenotazioni per avere il tattoo che celebra il quarto scudetto - La Napoli Tattoo Expo si prepara a registrare un boom di prenotazioni per il tatuaggio del quarto scudetto.

Translate postTragedia a Napoli nel centro storico: una violenta esplosione ha causato il crollo parziale di un palazzo in via Peppino De Filippo. Il bilancio è drammatico: un morto e quattro feriti. Le indagini sono in corso. #esplosione #Napoli Vai su X

#NEWS - #Napoli, #esplosione vicino via Foria: un morto e quattro feriti. Ipotesi dello scoppio di una bombola di gas nel deposito di un ristorante L'episodio poco dopo le 19. La vittima è stata estratta dalle macerie intorno alle 22, è un italiano. Una donna feri Vai su Facebook

Esplosione Napoli, soccorritori al lavoro: un morto e 4 feriti; Napoli, esplosione in pieno centro: un morto e 4 feriti; Napoli, esplosione in un palazzo: un morto e quattro feriti, grave una donna.

Esplosione Napoli, soccorritori al lavoro: un morto e 4 feriti - La causa potrebbe essere una fuga di gas all'interno del deposito di un ristorante dove si trovavano alcune bombole ... Lo riporta msn.com

Napoli, esplosione in via Foria. Cede parte di un palazzo: quattro feriti estratti vivi, morto un 57enne - Un boato enorme nel pomeriggio di oggi in una traversa di via Foria, più precisamente via Peppino de Filippo, poco distante dal ristorante ... Da msn.com