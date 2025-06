Esplosione a Napoli la Procura indaga su licenze e lavori

Un’esplosione improvvisa scuote Napoli, provocando vittime e feriti. La procura ha avviato indagini approfondite sulle licenze edilizie e sulla sicurezza dei lavori svolti nei pressi di via Foria, cercando di chiarire le cause di questa tragedia che ha lasciato la comunità sotto shock. La città si stringe intorno alle famiglie colpite, mentre i magistrati cercano risposte per prevenire simili incendi in futuro.

Indagini al via su quanto accaduto ieri a Napoli, nei pressi di via Foria, dove una forte esplosione ha causato la morte di un uomo di 57 anni e il ferimento di quattro persone, tra cui una donna in maniera grave. Acquisizione delle licenze edilizie e della documentazione relativa alla stabilità e all’eventuale esecuzione di . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Esplosione a Napoli, la Procura indaga su licenze e lavori

In questa notizia si parla di: esplosione - napoli - licenze - procura

Napoli Tattoo Expo, esplosione di prenotazioni per avere il tattoo che celebra il quarto scudetto - La Napoli Tattoo Expo si prepara a registrare un boom di prenotazioni per il tatuaggio del quarto scudetto.

Esplosione a Napoli, si indaga su licenze e lavori Dopo lo scoppio che ha causato una vittima e quattro feriti (ANSA) - NAPOLI, 26 GIU - Acquisizione... Vai su Facebook

Translate postIl boato nel centro antico ha provocato una vittima e quattro feriti. Il sindaco Manfredi: "Va chiarito cosa accadeva in quel locale" #esplosione #napoli Vai su X

Esplosione in via Foria a Napoli, indagini sulle licenze. Il sindaco: Perché c'era gas nel deposito?; Esplosione a Napoli, si indaga su licenze e lavori; Esplosione via Foria, si indaga su licenze edilizie e eventuali ristrutturazioni.

Esplosione in via Foria a Napoli, indagini sulle licenze. Il sindaco: “Perché c’era gas nel deposito?” - Inchiesta della Procura sull’esplosione a via Foria che ha causato un morto e 4 feriti. Riporta fanpage.it

Esplosione a Napoli, si indaga su licenze e lavori - Acquisizione delle licenze edilizie e della documentazione relativa alla stabilità e all'eventuale esecuzione di lavori di ristrutturazione recenti, e acquisizione delle dichiarazioni delle cosiddette ... Scrive ansa.it