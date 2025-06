Esplosione a Napoli in via Peppino De Filippo | un morto e diversi feriti

Un’esplosione devastante scuote Napoli: un morto, diversi feriti e un palazzo parzialmente crollato in via Peppino De Filippo. La città si sveglia sotto shock di fronte a questa tragedia, che ha sconvolto l’intera comunità. Rimanete con noi per gli aggiornamenti e le testimonianze esclusive su questa drammatica vicenda.

Dramma nel tardo pomeriggio: palazzo parzialmente crollato. Una violenta esplosione ha scosso uno stabile in via Peppino De Filippo, a Napoli, nel tardo pomeriggio, provocando la morte di un uomo di 57 anni. La vittima si trovava all'interno dell'edificio, che ha subito un parziale crollo a seguito della deflagrazione. Grave una donna, feriti altri tre. Una donna è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Il marito e altre due persone sono stati soccorsi e medicati sul posto per lievi ferite o traumi da shock. Le cause e le indagini in corso.

