Esplosione a Napoli cittadino-eroe si butta tra le macerie e salva una donna

In un attimo di paura e caos a Napoli, un cittadino ha trasformato il panico in coraggio, sacrificandosi tra le macerie per salvare una donna in pericolo. Mentre tutti correvano via, lui ha ascoltato un grido di aiuto e si è lanciato senza esitazione, dimostrando che il vero eroismo nasce dal cuore. Un gesto che resterà impresso come esempio di solidarietà e altruismo in momenti difficili.

Mentre le persone fuggivano via dopo l'incidente, l'uomo ha sentito una persona urlare e si è lanciato per prestarle soccorso.

