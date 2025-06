Esplode il ristorante in Italia tutto raso al suolo | ci sono morti e feriti

Una tranquilla serata a Napoli si è trasformata in una tragedia improvvisa e devastante. Un’esplosione violentissima ha distrutto un ristorante e il suo deposito, provocando morti e feriti e lasciando la comunità sgomenta. La perdita di Giovanni Scala, uomo di 55 anni e cognato del proprietario, ha sconvolto tutti. È un dramma che richiede riflessione e azione immediata per garantire la sicurezza e prevenire simili tragedie in futuro.

Una serata che prometteva normalità si è trasformata in tragedia a Napoli, quando una violenta esplosione ha sconvolto il centro storico, spezzando la vita di un uomo e lasciando un'intera comunità inorridita. L'incidente è avvenuto il 25 giugno, in un deposito collegato al ristorante "Da Corrado" all'angolo tra via Peppino De Filippo e via Foria, provocando il crollo parziale dello stabile. La vittima, Giovanni Scala, 55 anni, era il cognato del titolare del ristorante e stava lavorando nell'area al momento del disastro. Quattro persone sono rimaste ferite, una gravemente. Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia potrebbe essere stata causata da una fuga di gas dovuta a bombole difettose.

