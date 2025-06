Esperienza da giardiniere e commesso ma fan di Trump | chi è Thomas Fugate il 22enne nuovo capo dell’antiterrorismo Usa

In un mondo in rapido cambiamento, le decisioni sorprendenti spesso catturano l’attenzione. Come in Italia, dove l’allerta sulla sicurezza interna si è intensificata dopo gli attacchi ai siti nucleari iraniani, anche negli Stati Uniti si assiste a scelte inaspettate, come quella di affidare l’anti-terrorismo a un giovane di soli 22 anni, Thomas Fugate. Ma cosa spinge una figura così inesperta a ricoprire un ruolo così cruciale?

Come in Italia l’allerta sulla sicurezza interna è stata aumentata dopo gli attacchi statunitensi ai siti nucleari iraniani, così è successo anche negli Usa. Nonostante ciò, Trump ha affidato l’ antiterrorismo a un giovane senza alcuna esperienza in questo campo: Thomas Fugate, 22enne di San Antonio, Texas. Il suo curriculum vitae ha ben poche voci, com’è normale aspettarsi da un ragazzo di quell’età: giardiniere e commesso del supermercato. Laureatosi in Politica e Diritto nel maggio 2024 alla University of Texas, il punto forte del suo cv però è un altro: è un grande sostenitore di Trump. La svolta nella sua carriera è arrivata grazie alla sua partecipazione alla campagna elettorale del tycoon nel 2024 che gli ha permesso l’ingresso nel gruppo dei suoi fedelissimi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Esperienza da giardiniere e commesso, ma fan di Trump: chi è Thomas Fugate, il 22enne nuovo capo dell’antiterrorismo Usa

In questa notizia si parla di: esperienza - trump - thomas - fugate

“Con Trump siamo persi. Non c’è arte in questa Casa Bianca, né poesia, né musica. Abbiamo perso il nostro tifo per gli altri, l’esperienza condivisa dell’umanità”: così Bruce Springsteen - Nel tumultuoso panorama politico americano, Bruce Springsteen emerge come una voce profonda e autentica, denunciando la mancanza di arte e umanità sotto la presidenza Trump.

Il ruolo è stato affidato da Donald Trump a Thomas Fugate, 22enne senza alcuna esperienza nell’ambito con un passato da commesso in un supermercato ma fervente sostenitore del presidente americano e volontario della campagna “Maga”. La sua nomina Vai su Facebook

Translate postIl ruolo è stato affidato da Donald #Trump a Thomas #Fugate, 22enne senza alcuna esperienza nell’ambito con un passato da commesso in un supermercato ma fervente sostenitore del presidente americano e volontario della campagna “Maga Vai su X

Thomas Fugate, chi è il 22enne scelto da Trump come capo dell'Antiterrorismo; Chi è Thomas Fugate, il 22enne a capo dell’antiterrorismo Usa; Allerta attentati negli Usa, ma l’antiterrorismo è in mano a un trumpiano di 22 anni.

Thomas Fugate, il 22enne giardiniere a capo dell’antiterrorismo Usa: chi è e perché fa discutere - È l’incredibile ascesa di Thomas Fugate, 22 anni, nuovo direttore del CP3, l’unità ... Scrive msn.com

Dal supermarket all’antiterrorismo: chi è Thomas Fugate, l’enfant prodige trumpiano capo del CP3 - A 22 anni Thomas Fugate passa dalle corsie del supermercato alla guida del CP3, l’ufficio anti- Come scrive policymakermag.it