Esordio alla Balotelli per Pio Esposito | l’Inter avrà il coraggio di crederci?

Un esordio da sogno per Pio Esposito, giovane talento dell’Inter, che si presenta con un fisico statuario e una personalità decisa, sfidando avversari esperti e consolidando il suo ruolo tra le grandi promesse del calcio italiano. La sua grinta e determinazione sono la chiave per credere nel suo percorso di successo. Perché, quando il talento si unisce al coraggio, il futuro può solo riservare grandi sorprese.

Giovanissimo, fisico statuario, presenza e personalità `sbattuta` sul campo contro avversari esperti che hanno alle spalle tanto tanto calcio..

Francesco Pio Esposito ha fatto il suo esordio in prima squadra all'Inter dopo la lunga trafila nel settore giovanile Con una deviazione fornisce a Carboni il pallone della rete del 2-1 che vale la prima vittoria dei nerazzurri al Mondiale per Club contro l'Ura Vai su Facebook

Francesco Pio Esposito gol: età, altezza, carriera, fidanzata, fratelli e futuro. Chi è l'attaccante dell'Inter al Mondiale per club - Dopo la stagione magica in Serie B con lo Spezia, Pio Esposito ha fatto il suo esordio con la maglia dell'Inter al Mondiale per Club, nel match contro i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds. Secondo msn.com