Esiste un futuro per il golf italiano dopo Francesco Molinari?

esiste un futuro promettente? Dopo il trionfo di Molinari, il nostro movimento ha attraversato momenti di crescita e sfide, ma ora più che mai è essenziale investire sui giovani talenti e rilanciare l’interesse. L’Open d’Italia all’Argentario può diventare il trampolino di lancio per una nuova generazione di campioni, dimostrando che il golf italiano ha ancora tanto da offrire. È arrivato il momento di scrivere un nuovo capitolo di successi.

L’Open d’Italia, che inizia oggi all’Argentario, non è solo il punto più alto della stagione golfistica italiana ma anche un buon momento per chiedersi in che condizioni sia il movimento del nostro Paese. Dopo lo storico trionfo di Francesco Molinari all’Open Championship di Carnoustie nel 2018 (primo e unico italiano di sempre a vincere un Major, l’equivalente dello Slam tennistico) e, due mesi dopo, alla Ryder Cup in Francia, sul golf italiano è infatti calato il sipario, nonostante allora ci fossero grandi speranze. Nemmeno la Ryder Cup disputata a Roma nel 2023 è sembrata cambiare le cose, anche se pure questa è stata presentata come un volano di uno sport che in Italia continua a fare fatica. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com