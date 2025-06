Esecuzioni torture e teste mozzate | gli orrori della brigata Wagner in Mali postati dai mercenari russi su Telegram

Le atrocità commesse dalla Brigata Wagner, mercenari russi coinvolti in crudeli massacri in Africa e altrove, emergono attraverso video e testimonianze pubblicate sui canali Telegram. Questi criminali di guerra documentano con fierezza i loro orrori, offrendo uno sguardo scioccante su un mondo di violenza e brutalità che va oltre i confini di Gaza e del Sahel. Un racconto che ci costringe a riflettere sulla brutalità dell’odio e sull’impunità internazionale.

Autori di massacri che documentano essi stessi i propri crimini di guerra, fornendo prove e dettagli. Qualcosa che non accade solo a Gaza, ma anche nel Sahel. Parliamo della Brigata Wagner, la compagnia di mercenari russi fondata da Yevgeny Prigozhin che continua a operare in Africa. L’avvertimento all’inizio dell’inchiesta che la rivista francese Jeune Afrique ha diffuso ieri è chiaro: l’articolo contiene immagini e descrizioni di fatti talmente crudi che possono essere letti sono da un pubblico consapevole e non troppo sensibile. E che per questo scegliamo di non raccontarvi. Jeune Afrique ha svolto per diverse settimane un’ inchiesta undercover, infiltrando uno dei suoi giornalisti in un gruppo Telegram chiuso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it