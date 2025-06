Escursione Fiab Arezzo nel Parco Foreste Casentinesi

Preparati a un’avventura indimenticabile nel cuore delle Foreste Casentinesi con FIAB Arezzo! L’escursione del 26 giugno 2025 ti condurrà tra paesaggi suggestivi, tra antiche vie e misteri nascosti come quello del Badalisco. Camminerai lungo percorsi storici partendo dal Passo della Calla, immergendoti in un mondo di natura selvaggia e storie affascinanti. Un’esperienza perfetta per gli amanti dell’escursionismo e della scoperta!

Arezzo, 26 giugno 2025 – Escursione della FIAB Arezzo nel Parco Foreste Casentinesi. LA VALLE DELL'OIA E IL MISTERO DEL BADALISCO (Immersi nel Parco delle Foreste Casentinesi).Dal Passo della Calla, antica via delle transumanze maremmane, si segue la vecchia strada per Fonte Calcedonia, poi si svolta sulla forestale dell'Oia fino al rifugio Monte Giogarello. Si scende dolcemente a Poggio Morgante e alle Case Oia, dove è prevista una sosta colazione presso le opere di presa dell'acquedotto di Stia. Si risale verso la Costa della Chiesa e, superato Poggio Garbello, si scende fino al torrente Vadarello, passando per Vitareta e Bocca Pecorina.

