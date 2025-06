esce di casa nonostante i domiciliari carabinieri lo notano e intervengono

Un giovane di appena 19 anni ha cercato di sfuggire alle restrizioni dei domiciliari, uscendone di casa e attirando l’attenzione dei carabinieri. Nonostante la sorveglianza, è stato visto seduto su una panchina vicino alla sua abitazione, un gesto che ha portato al suo arresto e al conseguente trasferimento in carcere. Un episodio che sottolinea quanto la legge sia severa nel tutela della sicurezza pubblica e dell’ordine.

Un 19enne (P. R.) ieri è stato arrestato e tradotto in carcere a seguito di contestata evasione in quanto sarebbe stato visto da alcuni carabinieri sostare sotto la sua abitazione su una panchina nonostante sottoposto ai domiciliari dal gip del tribunale di Torre Annunziata. Lo stesso già noto alle forze dell'ordine difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione è stato prima portato in caserma, poi al carcere di disposizione del pm Flavia Felaco e sottoposto a misura per reati di truffa aggravata in quel di Sorrento. Il 19enne potrebbe essere portato innanzi al giudice monocratico su disposizione e richiesta del pm per essere giudicato per direttissima.