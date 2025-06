Eroi per un giorno vittime per sempre | la vita e i traumi delle forze dell' ordine in un libro

“I nostri eroi per un giorno, vittime per sempre”: questa potente frase ci ricorda il sacrificio e le insidie affrontate quotidianamente dalle forze dell’ordine. Un libro che approfondisce le sfide di chi protegge la società, esplorando come migliorare l’addestramento, garantire giustizia e offrire supporto psicologico. Per un futuro in cui sicurezza e tutela siano davvero al centro, è giunto il momento di agire e cambiare rotta.

Addestrare meglio le forze dell’ordine, garantire che non esiste l’impunità, rivedere il codice penale e quello di procedura penale per dare più tutele ai poliziotti, strutturare un’assistenza psicologica per chi opera nella sicurezza sulla scorta di quanto avviene negli Usa e in altri Paesi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

