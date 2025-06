Ero infelice le parole di Sonia Bruganelli sulla separazione necessaria da Bonolis

Sonia Bruganelli, donna schietta e senza filtri, si è aperta nel podcast "Non lo faccio x moda" di Giulia Salemi, rivelando il suo difficile percorso di separazione da Paolo Bonolis. Con sincerità, ha condiviso ricordi di un amore giovanile e la complessità di un matrimonio che si è concluso, sottolineando come la verità possa essere spesso più difficile da affrontare ma necessaria per il proprio cammino. La sua storia ci invita a riflettere sulla forza di essere autentici, anche nei momenti più complicati.

Donna sempre molto schietta e senza filtri, e per questo spesso facile a risultare "antipatica" Sonia Bruganelli si è messa in gioco nel podcast Non lo faccio x moda di Giulia Salemi, parlando delle colleghe, del suo rapporto iniziale proprio con Salemi, conosciuta ai tempi del Grande Fratello, ma anche del matrimonio finito con Paolo Bonolis. "Ho conosciuto Paolo quando ero giovanissima – ha raccontato – Mi sono innamorata di lui, della sua testa, della sua intelligenza. Non è stato un colpo di fulmine". Ai tempi dell'inizio della loro relazione, quando Bruganelli lavorava dietro le quinte del programma Tira e molla, lei aveva infatti 25 anni, Bonolis 12 di più.

