La crisi di Brad Pitt, un’icona di Hollywood, ci ricorda quanto la fragilità possa colpire anche le stelle più luminose. Dopo il difficile divorzio da Angelina Jolie nel 2016, l’attore ha affrontato dipendenze e momenti di buio profondo. Solo grazie agli Alcolisti Anonimi ha trovato la forza di rinascere. La sua storia ci insegna che, anche nei momenti più difficili, c’è sempre una via per risalire.

B rad Pitt, icona di Hollywood, ha vissuto momenti di profonda crisi dopo la separazione da Angelina Jolie nel settembre 2016. La fine di un matrimonio che sembrava perfetto lo ha portato a confrontarsi con le sue fragilità, spingendolo verso il baratro. E portandolo all’ alcolismo: l’attore ha ammesso che la sua salvezza sono stati gli Alcolisti Anonimi. «Ero in ginocchio. Fumavo marijuana prima di colazione e sono stato anche vicino a smettere di recitare. È stato un periodo fuori controllo», ha confessato l’attore 61enne nel podcast Armchair Expert di Dax Shepard. Alcolici e adolescenti: consigli per non cadere nella dipendenza X Leggi anche › Cosa sta succedendo allo stile di Brad Pitt? L’attore ha messo il turbo al suo guardaroba Un periodo devastante. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Ero in ginocchio. Fumavo marijuana prima di colazione e sono stato anche vicino a smettere di recitare. È stato un periodo fuori controllo. Gli Alcolisti Anonimi mi hanno salvato»

