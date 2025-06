Ergastolo per i due assassini di Friday Endurance in Corso Vittorio un agguato premeditato

Una tragica vicenda di violenza scuote Modena: la Corte d'Assise ha condannato all'ergastolo due uomini nigeriani per l'omicidio premeditato di Friday Endurance, una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità. La sentenza riflette la gravità del crimine e la ferma volontà di giustizia, ma lascia anche aperta la domanda su come prevenire simili atrocità in futuro, affinché la violenza non abbia più spazio tra le nostre strade.

La Corte d'Assise di Modena ha pronunciato due condanne all'ergastolo, stabilendo la pena massima per Ogbeide Adenomo, 30 anni, e Kingsley Osaiande, 27 anni. Entrambi cittadini nigeriani, sono stati giudicati colpevoli dell'omicidio di Friday Endurance, loro connazionale di 30 anni assassinato il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

