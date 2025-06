Ergastolo a Impagnatiello senza premeditazione lo sfogo della sorella di Giulia Tramontano | Disgusto

La decisione di concedere l’ergastolo senza premeditazione ad Impagnatiello ha scatenato un’ondata di sdegno e delusione. Chiara Tramontano, sorella di Giulia, uccisa tragicamente a Senago, ha affidato ai social il suo sconforto, definendo la legge come “disgusto” più che giustizia. Un grido forte di chi cerca risposte e spera che la verità prevalga in un sistema che a volte sembra perdere di vista le vere vittime.

“La chiamano legge ma si legge disgusto”. Ha affidato ai social il suo sfogo Chiara Tramontano, la sorella di Giulia, uccisa il 27 maggio del 2023 a Senago, dal compagno Alessandro Impagnatiello. Un commento che è arrivato a seguito della sentenza del processo – durato mezza giornata – di secondo grado nei confronti dell’uomo accusato . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ergastolo a Impagnatiello senza premeditazione, lo sfogo della sorella di Giulia Tramontano: “Disgusto”

