Era qui per un’operazione al ginocchio aveva il crociato rotto Poi un medico mi ha detto | è morto | la tragedia del calciatore 18enne

Una tragedia sconvolgente ha colpito il mondo dello sport: Camilo Nuin, promettente calciatore di appena 18 anni, ha perso la vita durante un’operazione al ginocchio. La sua storia ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo amava. È un episodio che ci invita a riflettere sulla sicurezza e l’importanza dei controlli medici.

“È entrato in sala operatoria, dopo circa un’ora e mezza mi dicono che si è complicato, che lo stavano rianimando. Non capivo: come può complicarsi? Perché stai rianimando una persona che si sta operando al ginocchio? E subito dopo esce un altro medico e mi dice ‘è morto'”. Sono parole di disperazione quelle del padre di Camilo Nuin, giovanissimo calciatore di 18 anni del Club Atletico San Telmo, morto mercoledì in sala operatoria durante un intervento chirurgico. Non era un intervento di routine, ma riguardava il ginocchio. Non destava quindi particolari preoccupazioni. Qualcosa però è andato storto: “Il chirurgo è stato l’unico a parlare con noi – ha proseguito il padre – ci ha detto che mentre stava prelevando il secondo innesto per sostituire i legamenti gli hanno detto ‘ferma, ferma, ferma, è andato in arresto’, non capisce bene perché. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it