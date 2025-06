Epn ematologa Frieri | Con nuove cure orali efficacia e più autonomia

L'ematologa Frieri mette in luce le innovazioni nelle terapie per l'EPN, sottolineando come le nuove opzioni orali offrano efficacia e autonomia ai pazienti. La possibilità di personalizzare il trattamento e di preferire somministrazioni più comode rappresenta un passo avanti fondamentale nella gestione di questa condizione eterogenea. Questa rivoluzione terapeutica non solo migliora la qualità di vita, ma apre nuove prospettive di speranza.

"L'esistenza di più opzioni terapeutiche per il trattamento dell'emoglobinuria parossistica notturna (Epn) consente una vera personalizzazione della cura, un aspetto cruciale in una patologia tanto eterogenea. Le diverse vie di somministrazione rappresentano un progresso significativo, in particolare quella orale: assumere una compressa anziché sottoporsi a infusioni endovenose in ospedale offre una maggiore libertà .

