Entrano in servizio dieci nuovi agenti della polizia municipale

Entrano in servizio dieci nuovi agenti della polizia municipale di Catania, portando entusiasmo e competenza tra le strade della città. Reclutati tra i migliori grazie allo scorrimento della graduatoria riservata a chi ha servito nelle forze armate, questi giovani professionisti sono pronti a rafforzare la sicurezza e il decoro urbano. Accompagnati dal comandante Diego Peruga e dal vice Stefano Blasco, rappresentano un importante passo avanti per Catania.

